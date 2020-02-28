أبوالعينين: تقدم السيسي جنازة مبارك انتصار للقيم وتخليد للمبادئ

كتب - أحمد علي:

وجه النائب محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، الشكر والتحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنًا موقفه النبيل بتقدم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، وإعلان الحداد في البلاد.

أشاد أبوالعينين، في بيان أمس الخميس، بدور مؤسسة الرئاسة في زرع قيم الأصالة، وبث رسائل تعظيم الانتماء للوطن وقواته المسلحة، بتكريم اسم من أخلص للبلاد واستعاد أرضها، ومات مُقرًا بفضلها.

وقال عضو مجلس النواب إن شجاعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثلت في نُبل الموقف وشهامة الفعل، وتعظيم الانتماء للقوات المسلحة المصرية، التي شرّفت كل من انطوى تحت لواءها، وتخرج من بين جدرانها، فأعلى شأنها وصان مجدها.

وأضاف أن المشهد الجنائزي عبّر عن المعدن الأصيل لشعب واعٍ، لم تجتذبه أباطيل الحقد، وحملات التضليل، فحضر مخلصًا في وداع الرئيس محمد حسني مبارك، متعاطفًا مع تاريخه وشاكرًا لبطولاته.

واختتم أبوالعينين بتوجيه الشكر إلى الرئيس السيسي والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة والشعب المصري قائلاً: "الشٌكر كل الشكر، لمن حفظ لمصر تاريخها، قيادة وشعبًا ومؤسسات، لمن كرم اسم من مات، وزرع في نفوس شعبها سمات الوفاء، وروح الوطنية والانتماء".​