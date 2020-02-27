واجب شرعًا.. أول تعليق من الأزهر على وقف تأشيرات العمرة بسبب "كورونا"

كتب- محمود مصطفى:

أكد الأزهر الشريف، متابعته ببالغ القلق الأخبار المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" وتسببه في وفاة الكثيرين حول العالم، وما أعقب ذلك من اتخاذ العديد من الدول إجراءات احترازية للوقاية من هذا الوباء الخطير.

وشدد الأزهر، في بيان، اليوم الخميس، على أن الإسلام حث على دفع الضرر وأمر باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات لمنع انتشار الأمراض والأوبئة، وأن موقف المملكة العربية السعودية جائز ومشروع ومأجور، بل هو واجب شرعًا لحفظ النفس، الذي هو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الذي تدور حوله الأحكام الجزئية والفرعية حماية للناس وللمجتمعات.

وتابع الأزهر: "أذ نؤيد هذه الإجراءات الوقائية الاستباقية التي تتخذها المملكة لمنع تفشي الأوبئة بين المسلمين الراغبين في أداء الشعائر الدينية من عمرة أو زيارة للمقدسات الإسلامية، ندعوا الجميع إلى توخي الحذر واتباع كل التعليمات الوقائية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة في كل دول العالم، كما ينصح جميع المسؤولين باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع تفشي هذا الوباء وهي مسؤولية وضرورة دينية لا يجوز التهاون فيها".

كما دعا الأزهر الشريف، المولى عز وجل أن يشفي المصابين جميعًا، ويحفظ بلادنا والعالم كله من كل مكروه وسوء.