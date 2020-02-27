وزيرتا البيئة والتخطيط تناقشان تلوث الهواء وتغيرات المناخ مع البنك الدولي

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع بعثة البنك الدولي لمناقشة مشروع مواجهة تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، وممثلين عن وزارات التنمية المحلية والصحة والتعاون الدولي ومحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة.

وأكدت ياسمين فؤاد، أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المستمر بين وزارة البيئة والبنك الدولي في مجال إعداد دراسات تلوث الهواء والصحة البيئية، حيث تقوم وزارة البيئة باستكمال تلك الدراسات بجهود حثيثة في إطار مشروع مواجهة تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية.

وشددت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية تضمين البعد البيئي وبعد الاستدامة في المشروعات القومية، متابعة: "إننا نقوم بذلك في الخطةالاستثمارية 2020/2021 في 30% من المشروعات على أن تزيد كل سنة لتصل إلى 100% بمعايير الاستدامة في مشروعات الخطة".

وناقش الاجتماع مكونات المشروع والخاصة بدعم تنفيذ الخطط الرئيسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى واستثمارات البنية التحتية في هذا المجال، وخفض انبعاثات المركبات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظات القاهرة الكبرى وهيئة النقل العام، بما يواكب توجه الدولة نحو استخدام الطاقات الجديدة المتمثلة ومنها التوسع في الأتوبيسات الكهربائية.

كما تناول الاجتماع سبل تحسين نوعية الهواء، وإشراك الأطراف ذات العلاقة وزيادة وعي الجمهور بقضايا تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية، وآليات المتابعة والتقييم.