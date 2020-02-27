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علاء مبارك يكشف موعد ومكان عزاء والده

05:50 م الخميس 27 فبراير 2020
علاء مبارك يكشف موعد ومكان عزاء والده

علاء مبارك

كتب- محمد نصار:

أعلن علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن موعد عزاء والده الراحل على أن يكون غدًا الجمعة بمسجد المشير بالقاهرة الجديدة.

وقال علاء، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، منذ قليل: "نستقبل العزاء للرجال والسيدات إن شاء الله غدًا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة".

ووجه نجل الرئيس الراحل الشكر لكل من واساهم، قائلًا: "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل.. جزاكم الله خير الجزاء ولا أراكم الله سوءً ولا مكروهًا في من تحبون".

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