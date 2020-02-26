رئيس هيئة قناة السويس: حركة الملاحة لم تتأثر بفيروس "كورونا"

كتب - أحمد علي:

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عدم تأثر حركة الملاحة وحجم السفن المارة بالقناة من فيروس كورونا، متابعا: "نتمنى ألا يحدث تأثيرًا لاسيما وأن 13% من تجارة الصين تمر بقناة السويس".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة قناة السويس، مع الوفد البرلماني للجنة الشؤون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأربعاء، بمبني المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس؛ في إطار الزيارة البرلمانية لتفقد قناة السويس الجديدة وأنفاق الإسماعيلية وعدد من المشروعات القومية.

وقال "ربيع"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شديد الحرص على متابعة حركة الملاحة بالقناة، متابعًا: "سألني الرئيس عن حجم السفن المارة بالقناة والإيرادات ومدى تأثرها بالأوضاع الاقتصادية العالمية، فقلت إنها في تزايد، فسألني كيف ذلك، لأؤكد للرئيس أن السياسة التسويقية الجديدة التى تتبعها القناة عملت على زيادة معدل السفن المارة بالقناة بما ساهم في تعويض خسارة نمو التجارة العالمية".

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن السياسة التسويقية الجديدة للقناة والجاهزية للمراكب والسفن أدت إلى زيادة الحمولات.

ولفت إلى أن قناه السويس الجديدة، ساهمت في رفع التصنيف العالمي للقناة، مضيفًا: "كنا بصدد مشكله في حال عدم حفر القناة الجديدة، تتعلق بعدد السفن أو الحمولات".

ونوه رئيس هيئة قناه السويس، بملحمة حفر قناة السويس الجديدة، مضيفا: "كان لدينا في البداية مشكلة في التمويل، وفكرنا في الحصول على قرض إلا أن الرئيس السيسي رفض وقال الشعب سيمولها، وبالفعل تم جمع 44 مليار جنيه نظرًا لقناعة الشعب بالقيادة السياسية وثقته في الرئيس السيسي الذي أنقذهم في 30 يونيو من الإخوان ووضع رقبته على يده، وكذلك اقتناعهم بالمشروع".