الملا: من الوارد خفض أسعار المواد البترولية بعد تراجع الدولار

كتب - ميرا إبراهيم:

قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن أسعار الطاقة من الوارد رفعها أو خفضها، خلال الفترة المقبلة، وفقا لمتوسط سعري البرميل والدولار خلال الثبات أشهر السابقة لموعد المراجعة الجديدة لأسعار الطاقة، والتي تتم كل 3 شهور.

جاء ذلك خلال ورشة عمل الحزب عن "تحديات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواكبة التطورات العالمية" بحضور وزير المهندس طارق الملا.

وقال وزير البترول خلال كلمته، إنه من المقرر أن يتم مراجعة أسعار المواد البترولية خلال الشهر المقبل، ومن الوارد جدا أن يتم خفضها، لاسيما في ظل تراجع الدولار.

وتحدث الملا عن الزخم الذي يحدث حول أسعار الطاقة بشكل دائم، مشيرا إلى أنه منذ عام 2014 لم يتم التطرق لسعر الدولار، لكن مع تحريك سعر المواد البترولية لأول مرة منذ 5 سنوات كان هناك هجوم، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك مراعاة من جانب المواطنين لظروف البلاد.

وأكد الوزير، أن أسعار الطاقة لا يتم احتسابها وفقا للسعر العالمي، لأن مصر وإن كان بها اكتفاء ذاتي، إلا أنها لا يعتبر هناك فائضا في القطاع تلتزم بالسعر العالمي كما هو، مضيفا: "ليس معنى أن دولة ما تبيع البترول بسعر معين، أن تلتزم مصر بنفس السعر، هناك معايير أخرى تحكم هذا الأمر".