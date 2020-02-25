لليوم الثاني.. محافظ القاهرة يتابع شفط مياه الأمطار

كتب- محمد نصار:

واصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مروره فى شوارع العاصمة للإشراف على عمل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع أثار الأمطار، بحسب بيان.

وأكد المحافظ أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون فى الشارع لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس، مشيراً إالى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء خاصة عند منازل ومطالع الكبارى والميادين الرئيسية.