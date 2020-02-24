البيئة تستجيب لشكوى أهالي المنوفية وتزيل تراكمات القمامة بإحدى الترع

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة البيئة، إن فرعها الإقليمي بوسط الدلتا، تعامل مع الشكوى المنشورة بأحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن تضرر أهالي قرية زاوية رزين بالمنوفية من انتشار القمامة بترعة القرية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بضرورة الاستجابة الفورية لجميع الشكاوى الواردة للفروع والتحقق منها والتوصل إلى حلها للمحافظة على صحة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين: "على الفور نسق الفرع مع المسئولين بمحافظة المنوفية ووزارة الري ومجلس مدينة منوف لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الشكوى والعمل على إزالة أسبابها".

وأشارت إلى أنه تم شن حملة مكبرة لتطهير الترعة ورفع تراكمات القمامة التي كانت تغطيها باستخدام كراكات التطهير الخاصة بمديرية الري، ويجرى استمرار أعمال التطهير للترعه لحماية البيئة والحفاظ على الشكل الحضاري وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.