برلماني يطالب بتطبيق غرامة نقل "السمك والفسيخ" في القطارات

كتب - أحمد علي:

أشاد النائب عاصم عبدالعزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بتحذيرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر من نقل جميع أنواع البضائع القابلة للاشتعال والخطرة سواء الصلبة أو السائلة في قطارات الركاب وكذلك البضائع والمواد الغذائية القابلة للتلف خلال الرحلة أو التي تنبعث منها رائحة كريهة مثل الأسماك بأنواعها والفسيخ وأيضًا الجلود الطازجة.

وطالب "مرشد" فى بيان اليوم السبت، بتوقيع الغرامات المقررة وقدرها 2000 جنيه على أي راكب ينقل "أسماك أو فسيخ أو جلود طازجة" عبر القطارات، مشيدًا بالشرطة السرية التي جرى تشكيلها لرصد كل مخالفات الركاب، مثل التدخين و"التزويغ" من دفع الأجرة واصطحاب الحيوانات بالقطارات وحمل أسماك وفسيخ بالقطارات، لرصد المخالفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين ودفع الغرامة المنصوصة على المخالفين.

كما طلب من المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، وجميع المسئولين بالهيئة، بالتطبيق الحاسم لبنودها لائحة الغرامات على جميع الركاب المخالفين لتعليمات الهيئة لضبط الأداء داخل مرفق السكك الحديدية.​