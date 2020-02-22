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رئيس جهاز 6 أكتوبر: استكمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والخدمات بالمناطق الصناعية

10:47 ص السبت 22 فبراير 2020
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كتب - محمد عبد الناصر:

صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه جارٍ استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والخدمات بالمناطق الصناعية بالمدينة، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، لتوفير البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار بالمدينة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه جارٍ استكمال رفع مخلفات المباني المتراكمة ومخلفات المصانع التي تم إلقاؤها على طرق المناطق الصناعية، مشيراً إلى أنه تم رفع نحو مليون و350 ألف م3 من المخلفات، وجارٍ استكمال رفع المخلفات المتبقية والتي تقدر بـ75 ألف م3 تقريباً.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن أعمال التطوير بالمناطق الصناعية تشمل، أعمال التوسعة ببعض الطرق لاستيعاب الكثافات المرورية، وترميم الطرق والبردورات القائمة، وتنفيذ أماكن انتظار للسيارات بالأماكن الخدمية (منطقة البنوك)، وتركيب لوحات إرشادية وتحذيرية، وأعمال صيانة الكهرباء وتغيير كشافات الإنارة بالأعمدة ودهانها، واستكمال أعمال تطوير ميادين (تقاطع البنوك - امتداد جمال عبد الناصر - الأرض الطبية..وغير ذلك)، وكذا تنفيذ غرف صرف مياه أمطار، طبقاً لنقاط تجمع مياه الأمطار، وجارٍ تنفيذ ما يستحدث من نقاط تجميع جديدة كما تم طرح تنفيذ أعمال صيانة وتوريد وتركيب حنفيات حريق.

ووجه رئيس الجهاز بدفع العمل بالمنطقة، والانتهاء من الأعمال على الوجه الأمثل لدفع عجلة الاستثمار من خلال إيجاد حلول لمشكلات المستثمرين، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بالمدينة.

شريف الشربيني المناطق الصناعية مدينة 6 أكتوبر تطوير الطرق

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