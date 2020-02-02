​​أرخص شقة بـ270 ألف.. ننشر أسعار المتر في أكثر المناطق طلبًا و8 نصائح قبل الشراء (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

تتغير أسعار العقارات بشكل مستمر، خاصة أن الاستثمار في العقارات يعتبره الكثيرون السبيل الأكثر أمانًا وربحًا، وتتحكم عدة عوامل في حجم الزيادة السعرية التي تشهدها الوحدات السكنية، منها القدرة الشرائية للعملاء وحجم الطلب على الشراء، بجانب أسعار مواد البناء والتشطيبات.

وعقب مرور شهر من عام 2020 يستعرض "مصراوي" متوسط سعر المتر السكني في أكثر المناطق طلبًا على شراء الوحدات السكنية في مدن القاهرة الكبرى، وفقًا لخبراء التسويق العقاري.

وجاءت مناطق شرق القاهرة الأكثر طلبًا على شراء الوحدات السكنية والتي تمثلت في مدن العاصمة الإدارية، والقاهرة الجديدة والشروق، ثم مناطق غرب القاهرة والتي تمثلت في مدن 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر.

حدائق الأهرام.. وارتفاع الأسعار:

في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، يتراوح سعر المتر السكني، بين 4200 وحتى 4500 جنيه، لمساحات تتراوح بين 85 مترًا وحتى 180 مترًا، حيث شهدت هذه المنطقة زيادة سعرية تقارب الـ15% خلال عام 2019، حيث بلغ متوسط سعر المتر في بداية 2019، 3500 جنيه.

وتراوح سعر الوحدة الـ100 متر، بين 420 ألف جنيه وحتى 450 ألف جنيه، ويتواجد في منطقة حدائق الأهرام عمارات منفصلة، ولا يوجد بها كمبوند، كما يتم تسليم الوحدات نصف تشطيب، وفقا لبعض سماسرة العقارات في هذه المنطقة.

ووجه المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ومجموعة عربية القابضة، العديد من النصائح للمقبلين على شراء وحدة سكنية خلال 2020، قائلا "لابد من المشتريين فحص الشركة المعلنة عن الوحدة، ومعرفة تاريخها والأعمال السابقة للشركة.

وأضاف شكري لـ"مصراوي"، أن المشتري لا يجب أن ينخدع وراء الإعلانات فقط، هي وسيلة مهمة لكنها ليست كل شيئ، سابقة الأعمال وتاريخ الشركة هو الأهم.

وتابع: "الكلام الإيجابي أو السلبي ليس معيارًا لتقييم المشروعات أو الشركات، ربما يكون مدعومًا برغبات توجيهية، الأساس في الموضوع هو ملكية الأرض ورخصة البناء أو القرار الوزاري".

أرض المستثمرين:

في مدينة 6 أكتوبر، يتواجد العديد من المشاريع الحكومية والخاصة، لكن تتواجد منطقة أرض المستثمرين، وهي من أكثر المناطق التي تتميز بأسعارها الجيدة مقارنة بأسعار باقي الوحدات في المدينة، فهذه المنطقة تضم أكثر من 1500 عمارة، لكن الوحدات يتم تسليمها نصف تشطيب، وكلها مساحتها واحدة تصل إلى 75 مترًا، عبارة عن حجرتين ومطبخ وحمام وصالة، كما أن بعض العمارات لا يوجد بها أسانسير.

وتبدأ أسعار الوحدات من 270 ألف جنيه وحتى 350 ألف، وفقًا لدور الوحدة وهل هي أمامية أم خلفية، وطريقة سداد ثمنها الذي يصل لـ5 سنوات، حيث زادت الأسعار بقية وصلت لـ5% خلال 2019.

وتطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عدد محدود من وحدات بمشروع دار مصر في مدينة 6 أكتوبر، للدور الأرضي والأخير فقط، ووصل سعر المتر 6875 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ115 مترًا نحو 790 ألف جنيه، والـ130 مترًا نحو 893 ألف جنيه.

أما في منطقة فيصل والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من المشتريين على الوحدات السكنية، وصلت أسعار الشقق إلى 300 ألف جنيه بدون تشطيب، وحتى 420 ألف جنيه، وفقًا لمكان العمارة ودور الوحدة، بشوارع الطالبية والكوم الأخضر، بينما تصل إلى 450 ألف جنيه في شارع المساحة والتعاون.

وأكد المهندس هاني العسال رئيس شركة مصر إطاليا، ووكيل غرفة التطوير العقاري، أن أسعار العقارات لن تشهد أي زيادات خلال النصف الأول من 2020 على الأقل، ناصحًا بضرورة بحث تاريخ الشركة والمشروعات التي نفذتها قبل ذلك، وهل الأرض المقام عليها المشروع حصلت على رخصة البناء أم لا؟

وأوضح أن المشتري لا بد أن يتابع تنفيذ المشروع على أرض الواقع، ولا ينخدع في التصميمات الرنانة والشكل الذي يعرضه عليه فريق التسويق، لافتًا إلى أن 2020 عام فلترة السوق العقاري من الشركات الدخيلة. بحسب تعبيره.

العاصمة الإدارية.. الزيادة مستمرة:

وسجل حجم الطلب على شراء العقارات في العاصمة الإدارية خلال الفترة الأخيرة 19%، حيث تشهد المشروعات المختلفة في العاصمة الإدارية إقبالا كبيرة في ظل الحديث عن نقل الوزارات والهيئات المختلفة منتصف 2020 للعاصمة الإدارية وبدء تشغيل المرحلة الأولى فعليًا.

بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 13%، فسجل متوسط سعر المتر 13 ألف و250 جنيه، وفقًا لمؤشر "عقار ماب".

وسجل سعر المتر في كمبوند "جرين أفينيو" 12.5 ألف جنيه كاملة التشطيبات، وفي كمبوند "البوسكو" التابع لشركة مصر إيطاليا بدأ سعر المتر السكني من 16 ألف جنيه، بينما سجل سعر المتر في كمبوند "كابيتال واي" 18 ألف جنيه.

وكان آخر طرح لوزارة الإسكان في لشقق الحي السكني الثالث بلغ سعر المتر 11 الف 250 جنيه، لمساحات تتراوح بين 130 متر وحتى 180 متر.

وأكد رئيس شركة مصر إطاليا، ووكيل غرفة التطوير العقاري، أن أفضل وقت لشراء وحدة سكنية يكون في فترة ركود القطاع والتي تكون خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام، حيث تكون الوحدات المطروحة للبيع بقيمتها العادلة.

القاهرة الجديدة:

سجل متوسط سعر المتر السكني في القاهرة الجديدة أكثر المدن الجديدة طلبًا على شراء العقارات، 10 آلاف جنيه، بمستوى طلب على بلغ 42%، فيما كان هناك ثبات في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وبلغ سعر المتر في منطقة التجمع الخامس 14 ألف و500 جنيه، وفي منطقة الشويفات 12.5 جنيه، بينما بلغ سعر المتر في منطقة القطامية 9 آلاف جنيه، وفي منطقة اللوتس 8500 جنيه، بينما وصل في التجمع الثالث 7 آلاف.

وتطرح أيضًا وزارة الإسكان عدد من الوحدات المحدودة في مدينة القاهرة الجديدة ضمن مشروع دار مصر، وسجل سعر المتر 9775 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا نحو مليون و124 ألف جنيه.

ونتيجة لحجم الانجاز في مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها من خدمات وطرق، ادى لارتفاح الأسعار في المدن المجورة لها، بجانب حجم زيادة الطلب عليها أيضًا.

وفي مدينة الشروق سجلت نسبة الطلب على شراء العقارات 61%، وهذه نسبة مرتفعه جدًا مقارنة بالفترات الماضي، حيث وصل متوسط سعر المتر السكني إلى 5 آلاف جنيه، وفي الكمبوندات الخاصة تراوح سعر المتر من 8 آلاف وحتى 10 آلاف جنيه وفقًا لنظم التقسيط، ووصل حجم الزيادة السعرية لـ5% خلال 2019.

وسجل متوسط سعر المتر في مدينة بدر 3500 جنيه، وبلغ حجم الطلب على الشراء 55%، فيما شهدت أسعار الوحدات ثباتا في أخر فترة.

وتطرح أيضًا وزارة الإسكان عدد من الوحدات المحدودة في مدينة القاهرة الجديدة ضمن مشروع دار مصر، ووصل سعر المتر 5900 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ130 مترًا نحو 767 ألف جنيه.

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