أفريقية البرلمان تطالب بالاستعانة بمراكز بحثية متخصصة لدراسة السوق الأفريقي

كتب- أحمد علي:

طالبت لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، بضرورة التنسيق بين الوزارات وقطاعات الدولة التنفيذية، لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد فى طريق الاستثمارات بافريقيا، كما طالبت اللجنة وزارة الصناعة بالاستعانة بالمراكز البحثية المتخصصة لدراسة السوق الافريقي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الافريقية برئاسة طارق رضوان اليوم الأحد، بحضور أحمد طه، مساعد وزير الصناعة والتجارة وممثلي الاتحاد العام للصناعات.

وشدد النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، على ضرورة التنسيق بين قطاعات الدولة التنفيذية لمواجهة التحديات.

وأكد ضرورة الإستعانة بمراكز بحثية متخصصة في دراسة السوق الإفريقي من خلال تحديد مناطق القوة والضعف والفرص الموجودة في الدول، مطالبا من وزارة الصناعة أن يكون لديها هذه المراكز أو التعاقد مع تلك المراكز الخاصة.