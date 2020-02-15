حدث في 8 ساعات| كشف مصير أول حالة لـ"كورونا" بمصر.. ودعوى قضائية ضد "محمد رمضان"

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، إعلان وزارة الصحة مصير أول حالة كورونا في مصر داخل "مستشفى العزل"، وبدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال غدًا، بالإضافة إلى رفع أشرف أبواليسر، الطيار الموقوف نهائيًا بسبب أزمة محمد رمضان، دعوى قضائية ضد الأخير للمطالبة بتعويض مالي وأدبي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..