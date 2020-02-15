أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والترجي فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن 100 مليون نسمة

حدث في 8 ساعات| كشف مصير أول حالة لـ"كورونا" بمصر.. ودعوى قضائية ضد "محمد رمضان"

05:41 م السبت 15 فبراير 2020
حدث في 8 ساعات| كشف مصير أول حالة لـ"كورونا" بمصر.. ودعوى قضائية ضد "محمد رمضان"

حدث في 8 ساعات

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، إعلان وزارة الصحة مصير أول حالة كورونا في مصر داخل "مستشفى العزل"، وبدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال غدًا، بالإضافة إلى رفع أشرف أبواليسر، الطيار الموقوف نهائيًا بسبب أزمة محمد رمضان، دعوى قضائية ضد الأخير للمطالبة بتعويض مالي وأدبي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..

مجلس النواب وزارة المالية فيروس كورونا وزارة الصحة وزارة القوى العاملة محمد سعفان شرم الشيخ شركة مصر للطيران محمد رمضان كامل الوزير هالة زايد

الخبر التالى:

السيسي يوجه بضرورة الاهتمام بكافة المواقع الأثرية وفي مقدمتها المتحف الكبير
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر بريميرليج.. نورويتش سيتي 0 - 0 ليفربول.. صلاح أساسيًا وماني يعود (اضغط للتفاصيل)