ننشر الخريطة الجغرافية لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية

كتب- محمد صلاح:

يتساءل العديد عن المواطنين عن التوزيع الجغرافي لشركات توزيع الكهرباء المعنية بعمليات توصيل الكهرباء لأي منزل، وكذلك قيامها بالكشف من خلال تعاقدها حاليا مع شركة "شعاع" ثم عملية تحصيل الفواتير الشهرية طبقا للاستهلاك من الطاقة الكهربائية.

وحرصا من "مصراوى" التيسير على قرائه وتوضيح لهم التوزيع الجغرافي لشركات توزيع الكهرباء الـ9 الموجودة على مستوى الجمهورية، التي يبلغ عدد المشتركين فيها أكثر من 34 مليون مشترك.

وفيما يلي التوزيع الجغرافى للشركات التسع وهو كالتالي:

1- شركة شمال القاهرة:

أحياء شبرا، الساحل، روض الفرج، الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، السلام، الوايلى، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة.

جزء من محافظة القليوبية "شرق شبرا الخيمة، غرب شبرا الخيمة، الخانكة، مدينة القناطر الخيرية".

2- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء:

أحياء "عابدين، غرب القاهرة، وسط القاهرة، منشية ناصر، الموسكي، التبين، حلوان، 15 مايو، المعادى، البساتين ودار السلام، السيدة زينب، مصر القديمة، الخليفة والمقطم، الجيزة العجوزة، الدقى، الهرم، بولاق، العمرانية، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، مراكز ريف الجيزة".

3- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء:

محافظات "أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج" .

4- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء:

الوادى الجديد، أسيوط، المنيا، بني سويف والفيوم.

5- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء:

مدينة السادات القرى التابعة لها، مركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، مرسى مطروح بعد الكيلو 66 طريق الإسكندرية، البحيرة.

6- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء:

محافظات القليوبية (ما عدا امتداد القاهرة الكبرى)، المنوفية (ما عدا مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة) الغربية.

7- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء:

محافظة الإسكندرية وحتى الكيلو 66 طريق الإسكندرية / مطروح.

8- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء:

دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ.

9- شركة القناة:

الشرقية- شمال وجنوب سيناء- الاسماعيلية- البحر الأحمر- بور سعيد- السويس.

مع التنويه أن هناك بعض التجمعات السكنية يتم تغذيتها من شركات قطاع خاص.