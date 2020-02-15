برلمانى يطالب الحكومة بوضع خطة عاجلة لمواجهة فيروس كورونا

كتب- أحمد علي:

طالب النائب أحمد فؤاد اباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بعمل إجراءات وقائية عاجلة بجميع المؤسسات التعليمية من المدارس والجامعات ومختلف مؤسسات الدولة للكشف المبكر عن فيروس كورونا ومكافحته والإسراع في توجيه قوافل طبية للمرور على المدارس والجامعات لتوعية التلاميذ والطلاب بخطورة المرض وإجراء الكشف الدوري المبكر عليهم.

يأتي بيان النائب بعد اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا داخل مصر أمس الجمعة.

وقال أباظة، في بيان أصدره السبت، إن التوعية بمخاطر هذا الفيروس هو أهم خطوة إجرائية للحد من انتشار فيروس كورونا ومكافحتة في المدارس والجامعات ومختلف مؤسسات الدولة.

وطالب النائب، مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الإسراع في وضع خطة شاملة وعاجلة لمواجهة فيروس كورونا مع الالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا والاهتمام بعمليات الرصد والمتابعة داخل جميع الموانئ والمطارات المصرية.