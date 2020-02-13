محافظ القاهرة: حققنا ٥٠% من المستهدف بالموجة الـ 15 لاسترداد الأراضي

كتب - محمد نصار:

قال خالد عبدالعال محافظ القاهرة إن قوات إنفاذ القانون بالمحافظة تمكنت حتى اليوم الثاني عشر من بداية الموجة 15 لاسترداد أراضي الدولة " حق الشعب " من تنفيذ 149 قرار إزالة، وهو ما يقارب 50% من المستهدف الوصول إليه بنهاية الموجة.

وقال المحافظ - في بيان اليوم الخميس- إن حي المطرية تمكن أمس من تنفيذ 6 قرارات إزالة بمساحة 192 ألف متر مربع ليصل إجمالي ما تم استرداده من أراضي الدولة المتعدى عليها حتى الآن 532 ألف متر مربع.

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للقضاء على ظاهرة وضع اليد بها ، بالإضافة إلى الاستمرار في تقنين أوضاع الجادين لتحصيل حقوق الدولة .

وشدد على أن موجات الإزالة لن تتوقف لمن لم يتقدموا بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين .. مشيراً إلى أن الأحياء مسئولة عن حماية الأراضى المستردة ضمانًا لعدم عودة التعدى عليها مرة أخرى وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مسئول يثبت تقصيره في حماية أراضى الدولة أو تسهيل التعدى عليها.