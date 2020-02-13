مدبولي يتابع مع وزير الاتصالات موقف رقمنة التأمين الصحي الجديد

كتب - محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع رقمنة منظومة التأمين الصحي الشامل.

استعرض وزير الاتصالات الموقف التنفيذي لمحاور تنفيذ مشروع رقمنة منظومة التأمين الصحى الشامل، والتي تتضمن البنية التكنولوجية، وما يتعلق بالربط بين جميع المنشآت الحكومية التابعة للمنظومة في محافظات المرحلة الأولى التجريبية بشبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة، مع مراكز البيانات، مشيراً إلى أنه تم ربط 53 موقعاً تابعاً للمنظومة فى محافظة بورسعيد، فضلاً عن 118 منشأة في محافظة الأقصر، و25 منشأة في محافظة جنوب سيناء.

وتطرق الوزير إلى محور التطبيقات المستخدمة في المنظومة ومنها ما يخص تسجيل المنتفعين، ومقدمي الخدمة والملف الطبي، وكذلك إدارة عمليات التأمين والمطالبات وإدارة الموارد المالية، منوهاً إلى أنه تم تسجيل 600 ألف مواطن في محافظة بورسعيد، وتفعيل تطبيق مقدمي الخدمة والملف الطبى، الذي تم من خلاله تسجيل ما يزيد على 100 ألف زيارة لعدد ما يقرب من 70 ألف منتفع منذ بداية التشغيل في 14/9/2019.

وأشار وزير الاتصالات إلى الموقف التنفيذي للمحور الخاص بعناصر تشغيل منظومة التأمين الصحى عبر هيئاتها الثلاث، موضحاً أنه تم تفعيل أكثر من 600 مستخدم لتشغيل 31 وحدة ومركزاً و7 مستشفيات و3 منشآت تابعة للهيئات، مضيفاً أنه تم تدريب ما يزيد على 2000 مستخدم من أطقم طبية وفنية وإدارية فى محافظة بورسعيد على أنظمة وتطبيقات المنظومة، وجارٍ الاعداد لاقامة برامج تدريبية لمستخدمى منظومة التأمين الصحى فى محافظتى الاقصر وجنوب سيناء.

وأكد وزير الاتصالات أن هناك تكاملاً وربطاً بين مختلف قواعد البيانات القومية لتبادل المعلومات، مشيراً إلى أنه تم الربط بين منظومة تسجيل المنتفعين والبوابة الحكومية، كما تم الربط بين قواعد بيانات المنتفعين وقواعد البيانات القومية.