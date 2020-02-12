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مجلس الوزراء يوافق علي طرح مرحلة جديدة لمشروع "بيت الوطن" - المرحلة السابعة

04:16 م الأربعاء 12 فبراير 2020
مجلس الوزراء يوافق علي طرح مرحلة جديدة لمشروع "بيت الوطن" - المرحلة السابعة

مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء - خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على طرح مرحلة جديدة لمشروع "بيت الوطن - أراضى المصريين في الخارج " المرحلة السابعة " .

ومن المقترح أن يتضمن المشروع طرح قطع أراض سكنية للأفراد بمدن : (الشيخ زايد – و6 أكتوبر – والعبور – ودمياط الجديدة – وبدر- والقاهرة الجديدة- والشروق- والسادات)، وكذلك وحدات سكنية للأفراد بمدن : (الشيخ زايد – و6 أكتوبر – ودمياط الجديدة – والمنصورة الجديدة- والقاهرة الجديدة- والعاصمة الادارية الجديدة)، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد مقترح قيمة التعويض لشاغلي العقارات للمساحة المتبقية بنجع "أبو عصبة"، والتي لم يتضمنها قرار رئيس الجمهورية "رقم 201 لسنة 2018 " والبالغ مساحتها (22 سهماً و17 قيراطاً و3أفدنة).

تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الجمهورية "رقم 201 لسنة 2018 " صدر باعتبار مساحة مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التي تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه بمدينة الأقصر ، من أعمال المنفعة العامة.

مصطفى مدبولى مشروع بيت الوطن مجلس الوزراء

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