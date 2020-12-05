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السيسي يوجّه بإنشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالطرق الجديدة

05:09 م السبت 05 ديسمبر 2020
السيسي يوجّه بإنشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالطرق الجديدة

السيسي يوجّه بإنشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة با

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة "مراكز الخدمات المتكاملة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية"، ووجه الرئيس، بإنشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالمحاور على نحو يتكامل مع المشروع القومي للطرق الجديدة على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة سبل الأمان والراحة للمواطنين من مرتادي الطرق، وتحقيق عائد استثماري واقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في تلك المراكز، وتوسيع نطاق التنمية بالاستغلال الأمثل للأراضي على جوانب الطرق والمحاور، وعلى نحو يتسق مع الامتداد الحضاري والعمراني الذي تهدف إليه الدولة.

وفي هذا الإطار؛ عرض اللواء مجدي أنور، الموقف التنفيذي لتطوير الخدمات الخاصة بالعديد من الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتطوير الأراضي المحيطة بها خدمياً واقتصاديًا واستثماريًا.

الرئيس السيسي خدمات الطرق

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