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مصادر برلمانية: ابنة نائب أجا الراحل تحل محله في القائمة الوطنية

07:36 م الجمعة 04 ديسمبر 2020
مصادر برلمانية: ابنة نائب أجا الراحل تحل محله في القائمة الوطنية

الدكتور علي عبدالعال

(مصراوي):

نعى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب فوزي فتي، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، في أحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع مع المرض.

ونجح النائب فوزي فتي، النائب الحالي عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، في الانتخابات الحالية ضمن تحالف القائمة الوطنية، والتي تم إعلان فوزها منذ عدة أيام.

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن ابنة النائب الراحل ستحل مكانه في القائمة الوطنية لاسيما أنها موجودة بالقائمة الاحتياطي.

وأصيب النائب قبل بدء انتخابات المرحلة الثانية، ولم يتمكن من عمل مؤتمرات أو دعاية انتخابية ومن المقرر تشيع الجثمان عقب وصوله من القاهرة في مسقط رأسه بقرية ميت أبو الحسين التابعة لمركز أجا.

علي عبدالعال مجلس النواب

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