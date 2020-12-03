أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

متحدث الرئاسة ينشر فيديو لمشاركة الرئيس في المؤتمر الدولي الخاص بلبنان

11:30 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
متحدث الرئاسة ينشر فيديو لمشاركة الرئيس في المؤتمر الدولي الخاص بلبنان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فيديو على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الدولي الخاص بلبنان.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، في المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات بهدف حشد الدعم للبنان من قبل المجتمع الدولي في مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وذلك على الصعيد السياسي والاقتصادي والإنساني، في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني.

وصرح السفير بسام راضي، بأن الرئيس أعرب خلال كلمته بأن المؤتمر يمثل رسالة دعم جديدة للبنان من الدول الصديقة ويؤكد على الرغبة في العمل المشترك لدعم لبنان وشعبه وتعزيز أمنه واستقراره ليعود مزدهراً كما كان.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي المؤتمر الدولي الخاص بلبنان لبنان

الخبر التالى:

بشأن توسعة الدائري.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا لرئيس الوزراء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116724

    عدد المصابين

  • 102949

    عدد المتعافين

  • 6694

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 64725137

    عدد المصابين

  • 44808528

    عدد المتعافين

  • 1496711

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الشفوي والعملي لصفوف النقل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا