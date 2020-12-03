متحدث الرئاسة ينشر فيديو لمشاركة الرئيس في المؤتمر الدولي الخاص بلبنان

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فيديو على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الدولي الخاص بلبنان.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، في المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات بهدف حشد الدعم للبنان من قبل المجتمع الدولي في مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وذلك على الصعيد السياسي والاقتصادي والإنساني، في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني.

وصرح السفير بسام راضي، بأن الرئيس أعرب خلال كلمته بأن المؤتمر يمثل رسالة دعم جديدة للبنان من الدول الصديقة ويؤكد على الرغبة في العمل المشترك لدعم لبنان وشعبه وتعزيز أمنه واستقراره ليعود مزدهراً كما كان.