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وزير التعليم يعلن "خبراً ساراً" لأولاء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية وامتحان "est"

12:54 ص الإثنين 09 نوفمبر 2020
وزير التعليم يعلن "خبراً ساراً" لأولاء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية وامتحان "est"

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

القاهرة - مصراوي:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خبراً ساراً لأولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية وامتحان "est" المؤهل للجامعات المصرية.

وكتب وزير التعليم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" :"قررت الوزارة قصر رسوم التوثيق على محاولة واحدة فقط وكذلك ارسال النتيجة الكترونيا للجامعات بالمجان".

وتابع :"إذا كنت قد دفعت رسوم التوثيق للامتحان القادم في ديسمبر ٢٠٢٠ فسوف تحتسب تجاه الحصول على الشهادة بعد اتمام المحاولات دون ضرورة الدفع مرة أخرى أو يمكن استخدام المبلغ المدفوع تجاه محاولة جديدة في المستقبل".

طارق شوقي وزارة التربية والتعليم فيسبوك الجامعات المصرية

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