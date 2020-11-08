أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

رئيس جامعة الأزهر: المرأة الليبية تحملت أمانة تربية النشء على حماية الوطن

08:31 م الأحد 08 نوفمبر 2020
رئيس جامعة الأزهر: المرأة الليبية تحملت أمانة تربية النشء على حماية الوطن

فاعليات الدورة التدريبية الشرعية

كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن المرأة الليبية يقع على عاتقها أمانة تهيئة النشء لتحمل مسؤولية هذه الفترة الحساسة في تاريخ الشعب الليبي، وهذا يتطلب منها أن ترسخ فيهم قيم حب الوطن والانتماء إليه والحفاظ عليه من كل دخيل يحمل فكرًا غريبًا ومتشددًا، يُحاوَل من خلاله أن يبث الفرقة في نسيج هذا المجتمع المتماسك.

جاء ذلك خلال كلمته في ختام فاعليات الدورة التدريبية الشرعية التي أقامتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لداعيات ليبيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، التي استمرت شهرًا كاملًا، وحاضر فيها صفوة من علماء الأزهر الشريف وجامعته من منتسبي المنظمة.

وشدد الدكتور المحرصاوي على ضرورة تواصل المرأة الليبية مع المنظمة في أي وقت، فأبواب المنظمة مفتوحة لهن لمناقشة أيِّ قضية فكرية تحتاج إلى توضيح.

من جانبه قال أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة: أرجو أن تكون هذه الدورة قد أثمرت عن نتائجها المرجوة، خاصة في القضايا الفكرية الشائكة، التي تثار من جماعات التطرف والعنف، خاصة في هذه المرحلة وضرورة الوقوف صفًا واحدًا ضد هذه الجماعات.


وأشار الدكتور عبد الدايم نصير، أمين عام المنظمة، خلال اللقاء إلى أهمية دورات المنظمة للتعريف بصحيح الدين وموقف الإسلام من جماعات التطرف، التي تسعى لتبرير موقفها وأفعالها المشينة التي تسيء إلينا جميعًا كمسلمين؛ لذا كانت الضرورة ملحة لعقد هذه الدورات والورش والفعاليات.

WhatsApp Image 2020-11-08 at 1.01.30 PM

الدورة التدريبية الشرعية محمد المحرصاوي جامعة الأزهر ليبيا المرأة الليبية

الخبر التالى:

"كتل سحابية ضخمة".. الأرصاد تعلن طقس اليومين المقبلين وأماكن سقوط الأمطار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"كتل سحابية ضخمة".. الأرصاد تعلن طقس اليومين المقبلين وأماكن سقوط الأمطار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا