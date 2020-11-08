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وكيل "نقل النواب": المصريون ألقوا بدعوات مقاطعة الانتخابات في سلة المهملات

05:21 م الأحد 08 نوفمبر 2020
وكيل "نقل النواب": المصريون ألقوا بدعوات مقاطعة الانتخابات في سلة المهملات

النائب محمد عبد الله زين الدين

مصراوي

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن المشاركة الشعبية الواسعة، أمس واليوم، في أعمال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بمثابة صفعة قوية على وجوه تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التيارات والجماعات والتنظيمات التي خرجت من رحم هذه الجماعة.

وأضاف زين الدين، في بيان له أصدره اليوم الأحد، أن الشباب والمرأة المصرية وكبار السن وجموع المصريين ضربوا أروع الأمثلة في ممارسة الديمقراطية في أروع صورها؛ بمشاركتهم الكبيرة في هذه الانتخابات، مؤكدًا أن الناخب المصري قادر على اختيار أفضل العناصر القادرة على التعبير عنه تحت قبة البرلمان.

وأشار البرلماني إلى أن دعوات المقاطعة من قوى الشر والضلال والإرهاب ألقى بها المصريون في سلة المهملات، مؤكدًا أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو بناء دولة مصرية حديثة مدنية وديمقراطية يسود فيها احترام الدستور والقانون والانتصار لدولة المؤسسات.

محمد عبد الله زين الدين لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب جماعة الإخوان

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