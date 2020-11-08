أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

"مصر للطيران" تسيِّر 35 رحلة دولية تقل 3400 راكب.. غدًا

05:24 م الأحد 08 نوفمبر 2020
"مصر للطيران" تسيِّر 35 رحلة دولية تقل 3400 راكب.. غدًا

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الأحد، إن الشركة ستسير رحلاتها غدًا إلى 35 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 3400 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (واشنطن، بيروت، جوبا، بغداد، أكرا، لندن، الدمام، باريس، إسطنبول، دبي، أبوظبي، فرانكفورت، البحرين، جدة، المدينة المنورة، الرياض، الشارقة، نيروبي، مسقط، أربيل، الخرطوم)، و6 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم)، و4 رحلات شحن جوى.. تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3400 راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

مصر للطيران رحلات دولية فيروس كورونا

الخبر التالى:

انطلاق البرنامج التدريبي للعاملين بالدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قمة بريميرليج.. مانشستر سيتي 1-1 ليفربول.. التعادل لأصحاب الأرض

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا