بينها المدارس والموظفون.. 20 تصريحًا جديدا لوزيرة الصحة عن الموجة الثانية لكورونا

وزيرة الصحة تطالب بتخفيف العمالة إلى النصف قبل الموجة الثانية لكورونا

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه بشكل عام لا تنوي الحكومة إغلاق المدارس، وسط تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا اليوم الأحد.

ويرصد مصراوي، أهم 20 تصريحا للوزيرة:

* الموجة الثانية لن تكون أخطر من الأولى.

* التقلبات الجوية والشتاء والإنفلونزا في ظل وجود كورونا أكثر خطورة لانتشار الفيروس.

* الفلاح والسائق والعامل بالمواقع المفتوحة أقل عرضة للإصابة بكورونا.

* ربات البيوت والمتقاعدون أكثر الفئات عرضة للإصابة بكورونا.

* أدعو للعمل من المنزل وعن بعد "أون لاين" إن أمكن للوقاية من كورونا.

* لا نية لإغلاق المدارس بسبب كورونا.. ولدينا خطة للتعامل مع حالات الإصابة.

* زيادة عدد الوفيات والإٕصابات بكورونا خلال ديسمبر ويناير وفبراير المقبلين.

* القاهرة والجيزة والإسكندرية أكثر 3 محافظات إصابة بكورونا في مصر.

* 65% من مصابي كورونا بمنازل دون تهوية.

* أطالب بتخفيف العمالة إلى النصف قبل بداية الموجة الثانية.

* الغلق لمدة ٣ أيام عقوبة الأماكن غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

* الكمامة أعظم اختراع في 2020

* تجنبوا الكمامات القماشية الملونة لخطورتها على الإنسان

* لدينا رصيد كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة كورونا

* ارتداء الكمامة والتباعد البدني واتخاذ الإجراءات الاحترازية الحل الأمثل للوقاية من كورونا

* عدد البلاغات على الخط "105" وصل إلى 800 بلاغ يومياً

* حلوان وشرق مدينة نصر والشرابية أعلى 3 مناطق إصابة بكورونا في القاهرة.. وأوسيم والوراق وبولاق في الجيزة

* تحديث بروتوكول علاج كورونا وإصدار النسخة الرابعة خلال أيام

* استمرار تقديم الخدمات العلاجية للمرضى حتى مع زيادة إصابات كورونا

أدعو لتفعيل الدفع الإلكتروني والتقليل من تداول الأموال النقدية

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