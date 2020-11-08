"النسخة الرابعة".. وزيرة الصحة: تحديث بروتوكول علاج كورونا خلال أيام
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إصدار النسخة الرابعة من بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد خلال أيام.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا اليوم الأحد.
وقالت الوزيرة إن تحديث بروتوكول العلاج وإصدار النسخة الرابعة خلال أيام يأتي ضمن استعدادات الوزارة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وأضافت: "الدولة كلها تقوم باستعدادات للموجة الثانية على رأسها لجنة الأزمات واللجنة الطبية بمجلس الوزراء، وكلنا نتشارك في القرارات مع المتابعة اليومية من الرئيس السيسي التي تعطي مصر القوة في التصدي للوباء".
ولفتت الوزيرة إلى استمرار تقديم الخدمات العلاجية الأساسية، داعية المرضى إلى عدم العزوف عن تلقي الخدمة الأساسية مثلما حدث في أبريل ومايو.
وتابعت: "رفعنا الكثير من كفاءة مستشفيات الصدر والحميات بأكثر من 60%، مع وجود الأرصدة الكافية من الأدوية والمستلزمات، وتدريب القوة البشرية".
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