أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

"النسخة الرابعة".. وزيرة الصحة: تحديث بروتوكول علاج كورونا خلال أيام

03:00 م الأحد 08 نوفمبر 2020
"النسخة الرابعة".. وزيرة الصحة: تحديث بروتوكول علاج كورونا خلال أيام

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إصدار النسخة الرابعة من بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد خلال أيام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا اليوم الأحد.

وقالت الوزيرة إن تحديث بروتوكول العلاج وإصدار النسخة الرابعة خلال أيام يأتي ضمن استعدادات الوزارة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأضافت: "الدولة كلها تقوم باستعدادات للموجة الثانية على رأسها لجنة الأزمات واللجنة الطبية بمجلس الوزراء، وكلنا نتشارك في القرارات مع المتابعة اليومية من الرئيس السيسي التي تعطي مصر القوة في التصدي للوباء".

ولفتت الوزيرة إلى استمرار تقديم الخدمات العلاجية الأساسية، داعية المرضى إلى عدم العزوف عن تلقي الخدمة الأساسية مثلما حدث في أبريل ومايو.

وتابعت: "رفعنا الكثير من كفاءة مستشفيات الصدر والحميات بأكثر من 60%، مع وجود الأرصدة الكافية من الأدوية والمستلزمات، وتدريب القوة البشرية".

هالة زايد وزيرة الصحة فيروس كورونا علاج كورونا

الخبر التالى:

محافظ القاهرة: انتخابات النواب تتم بيسر وبدون معوقات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مع زيادة الإصابات.. وزيرة الصحة تكشف: هل نضطر لغلق المدارس؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا