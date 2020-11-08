وزيرة الصحة تطالب بتخفيف العمالة إلى النصف قبل الموجة الثانية لكورونا

كتب - أحمد جمعة:

طالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جميع المصالح وأماكن العمل بتخفيف تواجد العمالة إلى "النصف" وسط تحذيرات من ارتفاع جديد من إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الشتاء.

وشددت الوزيرة على معاقبة المحلات والمطاعم وأماكن الأنشطة التجارية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية بالغلق لمدة ٣ أيام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا اليوم الأحد.

وقالت الوزيرة إن هناك أنشطة تمثل خطورة أقل، ومتوسطة، وشديدة بالنسبة لفيروس كورونا، شارحة أن الأنشطة الرياضية وكرة القدم تمثل خطورة أقل، أما الخطورة المتوسطة تتمثل في التسوق لوجود فترة ليست طويلة للشراء، أما الأنشطة شديدة الخطورة فأي مكان لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية ولا توجد به تهوية وبه عدد كبير من المواطنين.

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