بعد تحذيرات الأرصاد.. الصحة تصدر بيانًا بخطة مواجهة الطقس السيئ



كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، خطة الوزارة لمواجهة السيول، تزامناً مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية هطول أمطار غزيرة على مختلف أنحاء البلاد، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار مجاهد في بيان اليوم، إلى الدفع بـ2808 سيارات إسعاف، وكذلك سيارات دفع رباعي مجهزة بجميع محافظات الجمهورية، وتوزيعها على المناطق الحدودية والوعرة، والطرق السريعة والمحافظات المتوقع حدوث السيول بها، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري.

وأوضح تشمل أيضًا رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة مواجهة السيول على مدار الساعة.

وتابع "مجاهد" أن الخطة تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمتضررين من السيول ومتابعة حالتهم الصحية، مشيرًا إلى أن هناك تواصل دائم بين غرفة الطوارئ الرئيسية وهيئة الإسعاف، بالإضافة إلى التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة.

وأكد "مجاهد" توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى توافر أرصدة من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، حيث تبلغ أرصدة الدم 20 ألف كيس دم من الفصائل المختلفة، و 68 ألف كيس بلازما الدم، لافتًا إلى التنسيق والتواصل المستمر بين الإسعاف ومديريات الصحة والتأمين الصحي، بالإضافة إلى تخصيص فرق للانتشار السريع بجميع الهيئات التابعة للوزارة بهدف التدخل السريع في حالة حدوث أي أزمات أو حوادث كبرى.