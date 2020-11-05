حدث ليلا| عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.. وخريطة الأمطار في 6 أيام

كتب يوسف عفيفي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث على النحو التالي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99874 حالات حتى اليوم.

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وزير النقل يبحث أسباب تأخيرات القطارات خلال الساعات الماضية

عقد كامل الوزير، وزير النقل، أمس الأربعاء، اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بحضور أعضاء النقابة العامة للسكك الحديدية وعدد من قائدي القطارات لبحث أسباب تأخيرات القطارات خلال الساعات الماضية على خطوط السكك الحديدية.

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يومان على القاهرة.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال 6 أيام مقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن الأمطار وأماكن سقوطها خلال الفترة من الخميس 5 نوفمبر إلى الثلاثاء 10 نوفمبر 2020.

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