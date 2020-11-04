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الأقوى منذ 2014 بـ51.4 نقطة.. مدبولي يشيد بمؤشر مديري المشتريات عن شهر أكتوبر الماضي

01:20 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
الأقوى منذ 2014 بـ51.4 نقطة.. مدبولي يشيد بمؤشر مديري المشتريات عن شهر أكتوبر الماضي

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، مشيدًا بالمشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بداية الأسبوع الجاري في شرم الشيخ،إنه يطالب جميع الوزارات بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد لاستكمال المشروعات التي يتم تنفيذها، والتي تسهم بدورها في توفير المزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب رفع مستوى جودتها.

ونوه مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بتقرير مؤشر مديري المشتريات المصري عن شهر أكتوبر 2020، موضحًا أنه شهد ارتفاعًا، حيث وصلت قيمته إلى 51.4 نقطة في أكتوبر مقابل 50.4 نقطة في سبتمبر.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن قيمة المؤشر (مؤشر مديري المشتريات المصري) في ما يتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي قد سجلت نموًّا خلال شهر أكتوبر 2020، يُعد هو الأقوى منذ نهاية عام 2014، حيث ازداد النمو في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع متجدد في مشتريات مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن هذا يُعد مؤشرًا جيدًا على تحسن الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الدقيقة.

مديري المشتريات شرم الشيخ مصطفى مدبولي

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