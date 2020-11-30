أكثر الكلمات إنتشاراً

منع أحمد مرتضى شيكابالا فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الرئيس الفلسطيني يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

04:46 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
الرئيس الفلسطيني يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي بعد عصر اليوم الاثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد زيارة للقاهرة لمدة يومين التقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر الرئيس الفلسطيني من خلال استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، كما شارك من الجانب الفلسطيني كلٌ من حسين الشيخ رئيس هيئة الشئون المدنية، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، والسفير الفلسطيني بالقاهرة السيد دياب اللوح.

قال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني، تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس من جانبه أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، مشدداً على ثبات الموقف المصري تجاه القضية، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية، واستمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف كافة الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام.​

محمود عباس السيسي مطار القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية

الخبر التالى:

للحصول على إنتاجية عالية.. "الزراعة" تناشد المزارعين شراء التقاوي المعتمدة من خلالها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدران حكوميان يكشفان حقيقة القائمة المتداولة للتغيير الوزاري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا