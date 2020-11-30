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​ في ذكرى تأسيسها الـ127.. البابا تواضروس يلتقي أعضاء هيئة تدريس الإكليريكية

02:00 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
​ في ذكرى تأسيسها الـ127.. البابا تواضروس يلتقي أعضاء هيئة تدريس الإكليريكية

(مصراوي):

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس وبرفقته أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

يأتي هذا اللقاء بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين بعد المائة لتأسيس الكلية والتي افتتحت على يد مثلث الرحمات البابا كيرلس الخامس عام 1893.

ساد اللقاء روح طيبة، وأعرب الحاضرون عن العديد من الأفكار والأمنيات التي تمثل آمالهم وطموحاتهم للكلية لإحداث مزيد من التطوير للكلية على كافة الأصعدة لدعم الخدمة بالكنيسة.

البابا تواضروس الثاني هيئة تدريس الإكليريكية

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