ننشر 15 اختصاصًا لـ"الشيوخ" في مشروع اللائحة الجديدة بعد الموافقة عليها

مصراوي

وافقت لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة الثانية من المقترح الذي تقدمت به الأمانة العامة بشأن اختصاصات عمل المجلس.

وتضمن المادتان الثانية والثالثة اختصاصات عمل المجلس التي جاءت على النحو التالي:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

- توسيد دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

- إعلاء قيم التسامح السياسي.

- تمكين المرأة.

- إشراك الشباب.

- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته.

- ترسيخ مبدأ المواطنة وإعلاؤه.

- تحقيق العدالة الاجتماعية وكفالتها.

- ضمان حرية التعبير وترسيخها.

- مكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب وما شابه ومجابهتها.

التصدي للنزاعات القبلية والطائفية ومواجهتها.

- دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.

- ترسيخ القيم العليا للمجتمع ودعمها.

- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.

- تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات التي تقوم على الممارسة الديمقراطية.

وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

مادة 3

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في ما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من المعاهدات والاتفاقات الدولية.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو من الحكومة.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.