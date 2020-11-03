"القوى العاملة": تحصيل 410 آلاف جنيه مستحقات عمالة مصرية بإيطاليا

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا، في تحصيل 22 ألفًا و530 يورو، أي ما يوازي 410 آلاف و721 جنيها مصريا تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها للعاملين الذين تقدموا بشكوى ضد أصحاب الأعمال.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة شكوى العاملين لدى أصحاب الأعمال، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة، أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وقال الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، في تقريره للوزير، عن ما تم إنجازه خلال الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر 2020، إنه تم توفير 90 فرصة عمل، فضلا عن تسوية 82 شكوى وديا وإحالة 5 شكاوي للقضاء، وما زال 40 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 127 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

وأجرى المكتب بـ 714 زيارة ولقاءً وتقدم استشارات، منها 14 زيارة خاصة بالجهات الحكومية المعنية، و140 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و65 لقاءً مع التجمعات العمالية، و495 استشارة عمالية مقدمة للعمالة.