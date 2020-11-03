أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

رئيس الوزراء يتابع جهود توفير أدوية بروتوكولات علاج "كورونا"

10:46 ص الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير أدوية بروتوكولات علاج "كورونا"

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- مصراوي:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من هيئة الدواء المصرية؛ لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس "كورونا" التي تم ضخها بالسوق المحلي خلال شهر أكتوبر الماضي.

وتلقى الدكتور مصطفى مدبولي تقريرًا من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن بيان كميات الأدوية التي تم توفيرها خلال شهر أكتوبر الماضي، بالمتابعة والتنسيق مع هيئة الدواء المصرية.

وقال الدكتور حسام المصري، إن الكميات المتوافرة خلال الفترة المذكورة، كانت كافية لسد احتياجات السوق المحلي، حيث تم توفير 1.868.340 عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، و843.482 زجاجة "ازيثرومايسين" شراب، و4.045.089 عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، و100 ألف زجاجة من "باراسيتامول" شراب، و1.861.633 شريط من دواء "زنك" أقراص، و3.844.878 شريط من "فيتامين سي" أقراص.​

مصطفى مدبولي علاج كورونا هيئة الدواء المصرية

الخبر التالى:

"القوى العاملة": تحصيل 410 آلاف جنيه مستحقات عمالة مصرية بإيطاليا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا