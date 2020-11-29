رئيس الشيوخ: الحكومة جادة وصادقة في التعاون الدائم والمثمر مع المجلس

مصراوي

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن الحكومة جادة وصادقة تماما بالعمل علي التعاون الدائم والمثمر مع المجلس، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيرا بينهما.

و أكد التقرير البرلماني، أن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.

يشار إلي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.