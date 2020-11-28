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من اليوم إلى الخميس.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار وشدتها

07:30 ص السبت 28 نوفمبر 2020
من اليوم إلى الخميس.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار وشدتها

أمطار

كتب– أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار خلال الأسبوع المقبل من السبت وحتى الخميس.

وجاءت أماكن سقوط الأمطار المتوقعة بجميع المحافظات كالتالي:

السبت:
تشهد السواحل الشمالية الغربية أمطارًا متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - رشيد - بلطيم -السلوم)، وأمطارًا غزيرة على بعض المناطق من(دمياط - بورسعيد - العريش -رفح).

كما تشهد محافظات الوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق (كفرالشيخ - البحيرة – الدقهلية).

الأحد:
لا توجد أمطار.

الاثنين:
تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق (مطروح – السلوم).

الثلاثاء:
وتشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية – رشيد - مطروح – السلوم – بورسعيد – العريش – رفح).

كما تشهد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالوجه البحري (كفرالشيخ – البحيرة – الدقهلية).

الأربعاء:
تشهد السواحل الشمالية الغربية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - رشيد – السلوم)، وأمطار متوسطة على مناطق ( بورسعيد – العريش – رفح).

ويشهد الوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية).

الخميس:
لا يوجد أمطار

وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

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سقوط أمطار السواحل الشمالية أماكن سقوط الأمطار

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