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التنمية المحلية: الانتهاء من تطوير 30 مجزرا بتكلفة 1.2 مليار جنيه قبل يونيو 2021

11:25 ص الجمعة 27 نوفمبر 2020
التنمية المحلية: الانتهاء من تطوير 30 مجزرا بتكلفة 1.2 مليار جنيه قبل يونيو 2021

محمود شعراوي

كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً حول المتابعة الميدانية والزيارات لقطاع التنمية الريفية والحضرية بالوزارة لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى بمحافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع ممثلي الجهاز المركزي للتعمير والمحافظات وذلك لعدد 30 مجزرا في 18 محافظة من المخطط الانتهاء منها وتشغيلها قبل 30 يونيو 2021 وتمثل الأعلى في معدلات الذبيح ونسب التنفيذ.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن التكلفة الإجمالية لمجازر المرحلة الأولى تصل إلى حوالي 1.2 مليار جنيه وبلغت نسبة الأعمال على أرض الواقع في تلك المجازر حوالي 56%، وتصل طاقة الذبيح بها سنوياً لحوالي 375 ألف رأس، مشيراً إلى أنه من المقرر خلال مطلع شهر ديسمبر المقبل أن يتم الانتهاء من مجزرين هما رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة إجمالية 31.3 مليون جنيه ويخدم 50 ألف مواطن وبطاقة ذبيح 2482 رأس سنويا، ولقانة في محافظة البحيرة وذلك بتكلفة إجمالية 29 مليون جنيه ليخدم 11 قرية تابعة بعدد سكان 35 ألف نسمة وبطاقة ذبيح 2634 رأس سنويا.

وأضاف الوزير أنه يجرى العمل على الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتشطيبات وتوريد المعدات الكهروميكانيكية فيما يخص 28 مجزراً آخرين.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية حيث سيتم تنفيذ أعمال تطوير 147 مجرزاً بتمويل من الوزارة على 3 مراحل بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على أن الدولة تسعى للقضاء على الذبح خارج المجازر وإيجاد مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقرى، مشدداً على أهمية الالتزام بالمواعيد والخطة الزمنية للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى والتي ستنتهي وفقاً للمخطط في يونيو 2021، ومراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية فيما يخص المجازر.

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قطاع التنمية الريفية مشروع تطوير ورفع كفاءة مجازر

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