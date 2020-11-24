​3 وزراء يبحثون دعم القطاع السياحي وتحفز نشاط الطيران

كتب يوسف عفيفي:

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني الاجتماع الثالث بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تدعم القطاع السياحي وتحفز نشاط الطيران، وذلك في ضوء حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة وسعياً للحفاظ على مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية .

وأوضح الملا، في بيان اليوم، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية الهامة والعمل على تذليل التحديات التي تواجهها، مشيراً إلى أن قطاعي السياحة والطيران من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تأثرت بشكل مباشر من جائحة فيروس كورونا المستجد، وأضاف أن هناك تنسيق مستمر وتعاون كامل بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة، مشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والمبادرات الجديدة التي سيتم دراستها وبحث آليات تنفيذها خلال الفترة القادمة لدعم برنامج تحفيز الطيران للمقاصد السياحية المصرية.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور خالد العناني الإجراءات والحوافز التي قدمتها الدولة لمساندة القطاع السياحي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، مثمناً جهود ودعم وزارة البترول لزيادة الحركة السياحية الداخلية والوافدة إلى مصر من خلال مبادرتها بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون للمقاصد السياحية إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، والتي تم تطبيقها مطلع مايو الماضي، خاصة وأن نشاط الطيران يُعد أحد العوامل المؤثرة في القطاع السياحي.

ومن جانبه أشاد الطيار محمد منار بجهود ودعم وزارة البترول المستمر لقطاع الطيران، ونجاحه في توفير وقود الطائرات بمختلف مطارات مصر، وأن هناك تنسيقاً مستمراً بين الوزارتين في هذا المجال .

حضر الاجتماع المهندس عابد عز الرجل الرئيس التنفيذي لهيئة للبترول والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والمحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية والمهندس محمود ناجى معاون وزير البترول للنقل والتوزيع ويمنى النجار مساعد وزير السياحة والاثار .