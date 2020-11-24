أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

مرصد الأزهر يعلق على مقتل شخص واختطاف آخرين في شمال نيجيريا

12:13 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
مرصد الأزهر يعلق على مقتل شخص واختطاف آخرين في شمال نيجيريا

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

كتب - محمود مصطفى:

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن أسلوب الاختطاف بات سلاح جماعة "بوكو حرام" الإرهابية من أجل البقاء؛ وعلى الرغم من تعرض تلك الجماعة في الآونة الأخيرة لسلسلة من الانتكاسات والهزائم، فإنها لا تزال حتى الآن الأكثر خطورة ودموية في الغرب الأفريقي ودولة نيجيريا بصفة خاصة.

وأشار المرصد في بيان له، الثلاثاء، إلى أن عمليات الاختطاف التي ترتكبها جماعة «بوكو حرام» الإرهابية تعدُّ تجارة رابحة ومصدرًا رئيسًا لتمويل الجماعة؛ إذْ يتم استخدام المختطفين في المقايضة مع الحكومة لإطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية ضخمة، أو إجراء عملية تبادل مع المقبوض عليهم من «بوكو حرام».

وأفادت مصادر أمنية نيجيرية أن مسلحين مجهولين شنُّوا هجومًا إرهابيًّا، أول أمس الأحد، استهدف أحد التجمعات السكنية بولاية «كادونا» شمال نيجيريا، ما أسفر عن مقتل شخص واختطاف العشرات.

وقال محمد جليج، المتحدث باسم الشرطة في «كادونا»، إن المسلحين هاجموا تجمع «ريغاسا» بمنطقة «إجابي» بالولاية، مضيفًا أنه تم نشر عناصر الشرطة لتأمين المنطقة وتعقُّب الجناة.

مرصد الأزهر مقتل شخص نيجيريا مكافحة التطرف

الخبر التالى:

"الإياتا": الانتهاء من المرحلة الأخيرة لإصدار بطاقات خاصة للركاب قريبًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113027

    عدد المصابين

  • 101881

    عدد المتعافين

  • 6548

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:هل تعلق الحكومة الدراسة أسبوعين بسبب كورونا.. هاني يونس يجيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا