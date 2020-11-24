مرصد الأزهر يعلق على مقتل شخص واختطاف آخرين في شمال نيجيريا

كتب - محمود مصطفى:

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن أسلوب الاختطاف بات سلاح جماعة "بوكو حرام" الإرهابية من أجل البقاء؛ وعلى الرغم من تعرض تلك الجماعة في الآونة الأخيرة لسلسلة من الانتكاسات والهزائم، فإنها لا تزال حتى الآن الأكثر خطورة ودموية في الغرب الأفريقي ودولة نيجيريا بصفة خاصة.

وأشار المرصد في بيان له، الثلاثاء، إلى أن عمليات الاختطاف التي ترتكبها جماعة «بوكو حرام» الإرهابية تعدُّ تجارة رابحة ومصدرًا رئيسًا لتمويل الجماعة؛ إذْ يتم استخدام المختطفين في المقايضة مع الحكومة لإطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية ضخمة، أو إجراء عملية تبادل مع المقبوض عليهم من «بوكو حرام».

وأفادت مصادر أمنية نيجيرية أن مسلحين مجهولين شنُّوا هجومًا إرهابيًّا، أول أمس الأحد، استهدف أحد التجمعات السكنية بولاية «كادونا» شمال نيجيريا، ما أسفر عن مقتل شخص واختطاف العشرات.

وقال محمد جليج، المتحدث باسم الشرطة في «كادونا»، إن المسلحين هاجموا تجمع «ريغاسا» بمنطقة «إجابي» بالولاية، مضيفًا أنه تم نشر عناصر الشرطة لتأمين المنطقة وتعقُّب الجناة.