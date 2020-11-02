الاستعلامات تخاطب "أمن الجيزة" بشأن تصاريح التصوير لوسائل الإعلام الأجنبية

(مصراوي):

وجهت الهيئة العامة للاستعلامات، خطابًا لممثلي وسائل الإعلام الدولية بشأن إجراءات استخراج تصريح التصوير الشهري من مديرية أمن الجيزة.

وأكدت الهيئة أن رئيس المركز الصحفي حصل اليوم على موافقة مساعد وزير الداخلية على إلغاء الإجراءات التي كانت متبعة لاستخراج تصريح التصوير الشهري من مديرية أمن الجيزة، بحيث تكون نفس الإجراءات المتبعة بمديرية أمن القاهرة، بشرط أن يستلم التصريح من مديرية أمن الجيزة أحد فريق العمل المدرج أسمائهم بالتصريح ويحمل كارنيه المركز الصحفي مع إحضار طابع شرطة، ولن تسلم مديرية أمن الجيزة التصريح بغير الالتزام بذلك.

كما دعت الهيئة مديري مكاتب المؤسسات الإعلامية العربية والأجنبية المعتمدة لدى المركز الصحفي لإرسال خطاب التجديد السنوي للعام الجديد من الإدارات الرئيسية للمؤسسات، متضمنًا الأسماء وبيانات العاملين الراغبين في تجديد اعتمادهم لعام 2021 حتى يتسنى للهيئة استخراج البطاقات الصحفية الجديدة، على أن ترسل الخطابات على البريد الالكتروني:

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