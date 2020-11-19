سعفان: الإعداد لبروتوكول تعاون مع "الاتصالات" لدعم نظم التحول الرقمي بالقوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بضرورة الالتزام بمواكبة التحول الرقمي إلزاماً بالاستراتيجيات التي تنتهجها الدولة المصرية في الوقت الحالي للوصول إلى منظومة إلكترونية تتيح توفير كافة الخدمات المقدمة من الوزارة في صورة رقمية توفر للمواطنين وقت وتكلفة وجهد التواصل من خلال المكاتب للحصول على الخدمة المطلوبة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير القوى العاملة محمد سعفان بديوان عام الوزارة، مع رؤساء الإدارات المركزية ومستشاري مركز المعلومات، بحضور مسئولي نظم التحكم الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار التعاون المثمر بين وزارات الدولة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وذلك لدراسة كيفية تنفيذ ميكنة عمليات وزارة القوى العاملة من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المكلفة من قبل الحكومة بإدارة ودعم نظم التحول الرقمي.

وقد تم التوافق على ضرورة أن يشمل بروتوكول التعاون تصميم وإعداد صفحة "بوابة" للوزارة على شبكة الإنترنت للتواصل مع المواطنين، وإعداد برنامج تدريبي لموظفي الوزارة لرفع كفاءتهم في إطار استخدام النظم الرقمية الحديثة، وإعداد ثلاث خدمات تمثل المرحلة الأولى لرقمنة التواصل مع المواطنين من خلال منصة مصر الرقمية هي: استخراج كعب العمل، واستخراج تصاريح عمل الأجانب، والعمالة غير المنتظمة، وإعداد منصة للتدريب المهني للتعليم عن بعد.

ووجه الوزير بمراعاة أن تكون كافة الأعمال على قاعدة بيانات متكاملة تتيح لمتخذ القرار الاستفادة منها في متطلبات الأعمال الأخرى مع وجود شاشة لمتابعة الأعمال لمكتب الوزير ورؤساء الإدارات المركزية لضمان متابعة سير العمل.