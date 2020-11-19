ابتعدوا عن هذه الأماكن.. 5 نصائح من الأرصاد لتجنب موجة الطقس السيء

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، 8 نصائح عاجلة للمواطنين للتعامل مع الأمطار المتوقعة وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى السبت 21 نوفمبر.

ونصحت شاكر في تصريحات، لمصراوي، المواطنين، بارتداء الملابس الخريفية، خاصة أثناء الليل، والقيادة بهدوء أثناء الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية نظرا التقلبات الجوية السريعة.

كما نصحت المواطنين أيضاً، بعدم الوقوف تحت اللوحات الإعلانية والأشجار العالية وأعمدة الإنارة الكهربائية تجنباً للصعق الكهربائي، والابتعاد عن ملامسة أجسام معدنية أثناء حدوث البرق والرعد.

وطالبت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المسؤولين باتخاذ الإجراءات اللازمة للأمطار المتوقعة، من توفير عربيات سحب للمياه وتطهير المصارف.

وكشفت شاكر، عن موعد تحسن الأحوال الجوية عقب هذه موجة الأمطار المتوقعة، موضحة أنه من يوم الأحد المقبل تبدأ درجات الحرارة في العودة لمعدلاتها في نفس الفترة من كل عام.