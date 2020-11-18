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برلماني: تجربة مصر في السيطرة على كورونا تُدرس عالميا

09:36 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
برلماني: تجربة مصر في السيطرة على كورونا تُدرس عالميا


كتب- مصراوي:

قال النائب محمد أحمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، إن تجربة مصر في السيطرة على وباء كورونا في موجته الأولى تدرس في العديد من المنتديات الصحية والاقتصادية العالمية، مؤكدا أنه في حال زيادة أعداد المصابين الفترة الحالية فمصر استعدت جيدا لمواجهة الموجة الثانية لكورونا.

وأشار الجبلاوي، في بيان اليوم، إلى أن مصر رصدت حزمة مالية ضخمة وصلت إلى 100 مليار جنيه، تم إنفاق 65 مليار جنيه منها للتصدي للفيروس، والسيطرة على تداعياته الاقتصادية، قائلا: الحمد لله نجحت الخطة تمامًا.

وأوضح: "في الوقت الذي أغلقت فيه أوروبا كلها تقريبا، فإن مصر تسير في طريقة النمو، ومعدلات الأداء القوية للكثير من المشروعات التنموية والثقافية ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها"، لافتا إلى أن مصر لم تغلق وحياتها الطبيعية عادت مرة ثانية بفضل الخطة الوطنية الرائدة التي طبقتها مصر.

فيروس كورونا مصر مواجهة كورونا

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