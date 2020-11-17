غدًا.. البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء بمصر القديمة
يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الأربعاء، قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم – قصرية الريحان- بمصر القديمة.
ويشارك البابا في تدشين الكنيسة عدد من أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسهم الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة، فيما يقام القداس في السادسة من صباح الغد.
ويأتي تدشين الكنيسة بالتزامن مع الذكرى الثامنة لتنصيب البابا تواضروس الثاني بطريركًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي تم في 18 نوفمبر 2012.
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