أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

التعليم: دليل معلم لمعلمي التربية الرياضية يتناسب مع المنهج الجديد

04:47 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
التعليم: دليل معلم لمعلمي التربية الرياضية يتناسب مع المنهج الجديد

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم إعداد دليل معلم لمعلمي التربية الرياضية بما يتناسب مع المنهج الجديد متعدد التخصصات لتحقيق نواتج التعلم المطلوبة.

وأضاف شوقي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان المشروع القومي لرفع الكفاءة واللياقة البدنية لطلاب المدارس، أن الاهتمام بالياقة البدنية أصبح ضرورة تصر عليها الدولة المصرية للحفاظ على صحة ومستقبل أولادنا وفي هذا الصدد صدر القرار الوزاري بشأن منهج التربية البدنية والصحية في الصفوف الأولى من التعليم الأساسي.

ولفت إلى أن مركز المناهج بالوزارة بالاشتراك مع عدة جهات داعمة، وضع اختبارات وتدريبات للمعلمين والموجهين في التربية الرياضية.

طارق شوقي وزير التربية والتعليم معلمي التربية الرياضية

الخبر التالى:

رئيس مجلس الشيوخ: النيابة الإدارية صرح من صروح العدالة في مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110767

    عدد المصابين

  • 101046

    عدد المتعافين

  • 6453

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54780650

    عدد المصابين

  • 38110316

    عدد المتعافين

  • 1323841

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تحذر: نتوقع ارتفاع المنحنى الوبائي لكورونا في مصر خلال الفترة المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا