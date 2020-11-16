التعليم: دليل معلم لمعلمي التربية الرياضية يتناسب مع المنهج الجديد

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم إعداد دليل معلم لمعلمي التربية الرياضية بما يتناسب مع المنهج الجديد متعدد التخصصات لتحقيق نواتج التعلم المطلوبة.

وأضاف شوقي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان المشروع القومي لرفع الكفاءة واللياقة البدنية لطلاب المدارس، أن الاهتمام بالياقة البدنية أصبح ضرورة تصر عليها الدولة المصرية للحفاظ على صحة ومستقبل أولادنا وفي هذا الصدد صدر القرار الوزاري بشأن منهج التربية البدنية والصحية في الصفوف الأولى من التعليم الأساسي.

ولفت إلى أن مركز المناهج بالوزارة بالاشتراك مع عدة جهات داعمة، وضع اختبارات وتدريبات للمعلمين والموجهين في التربية الرياضية.