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التقديم بدأ اليوم.. ننشر كراسة شروط حجز شقق مطار إمبابة (50 ألف مقدم)

08:15 ص الإثنين 16 نوفمبر 2020
التقديم بدأ اليوم.. ننشر كراسة شروط حجز شقق مطار إمبابة (50 ألف مقدم)

أرشيفية

التقديم بدأ اليوم.. ننشر كراسة شروط حجز شقق مطار إمبابة (50 ألف مقدم)
كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب، كمرحلة أولى، بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2 بمنطقة أرض مطار إمبابة، اليوم الاثنين.

وبصل مقدم الحجز لـ50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).

ويبدأ سداد جدية الحجز اليوم الاثنين 20 نوفمبر حتى 3 ديسمبر، بفروع بنك التعمير والإسكان، على أن يبدأ الحجز الإلكتروني من يوم 13 حتى 16 ديسمبر المقبل بأسبقية التخصيص أونلاين.

وسجل سعر المتر 4940 جنيه، حيث وصل سعر الوحدة الـ87 متر لـ429 ألف، والوحدة الـ90 مترا سجلت 444 ألف جنيه.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي:

وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية وحدات سكنية مطار إمبابة

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