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بمناسبة افتتاح مسجده بالقاهرة.. الأوقاف: "دور الإمام الشافعي في التجديد" موضوع خطبة الجمعة

10:13 م الأحد 15 نوفمبر 2020
بمناسبة افتتاح مسجده بالقاهرة.. الأوقاف: "دور الإمام الشافعي في التجديد" موضوع خطبة الجمعة

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع "الإمام الشافعي ودوره التجديدي في عصره"، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، وذلك بمناسبة افتتاح مسجده، بعد صيانته وتطويره بالتعاون مع والآثار بتكلفة 13 مليون جنيه من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية.

وأكدت وزارة الأوقاف، على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الجمعة المقبلة، مسجد الإمام الشافعي، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف.

ويقوم الوزيران ومحافظ القاهرة، بتفقد أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة مسجد الإمام الشافعي والتي تتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، بتمويل من صندوق السفراء الأمريكي بتكلفة تقدر نحو 20 مليون جنيه.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة صلاة الجمعة الإمام الشافعي

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