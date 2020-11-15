القابضة لمياه الشرب تعقد الجمعيات العامة لشركات قنا والمنيا والشرقية

كتب- محمد عبدالناصر:

عقدت اليوم الأحد، الجمعيات العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمنيا والشرقية عبر تقنية الفيديوكونفراس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور ممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة الموازنة التخطيطية للشركات.

ووافقت الجمعية على الموازنة التقديرية للشركات عن العام المالى 2020/2021، كما وافقت على استمرار تشكيل مجالس إدارات شركتى مياه الشرب بـ"المنيا والشرقية" بذات تشكيلها الحالى لمدة عام اعتبار من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية أو لحين توفيق الأوضاع إعمالا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 185 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أيهما أسبق.

ووافقت الجمعية على اعتماد مدة تكليف المهندس محمد جلال بالقيام بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا حتى تاريخ انعقاد الجمعية، وتعيين المهندس رجب عرفة جمعة رئيسا لمجلس الإدارة خلفا له وذلك لمدة عام اعتبار من اليوم التالى لتاريخ انعقاد الجمعية أو لحين توفيق الأوضاع إعمالا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 185 لسنة 2020 أيهما أسبق.

ووجه رئيس الشركة القابضة الشكر للمهندس محمد جلال عن دوره فى تطوير أداء شركة قنا خلال الفترة الماضية، والاستفادة بخبراته فى قطاع المشروعات بالشركة القابضة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان ضرورة تقليل الفاقد بالمحطات والشبكات، والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات، وتحسين أداء الشركات والخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة، ومراجعة خطط عمل الشركات طبقا للأهداف، وتعميم التجارب الناجحة في الشركات التابعة فى مجال مجابهة الوصلات الخلسة والتى تؤثر بشكل كبير على ضغوط الشبكات، وأنظمة التحكم والرقابة SCADA، فى إطار توجيهات وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير الخدمات.

وناقش رئيس الشركة القابضة، خطط الشركات لحل مشكلات ضعف المياه في المناطق الساخنة، والحلول العاجلة لها.

الجدير بالذكر أن المهندس رجب عرفة جمعة كان يشغل رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء وشارك في تنفيذ وتقييم العديد من محطات تحلية مياه البحر كما أشرف على تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالشركة.